Jedna osoba poginula, sedmoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Čoke

Do sudara je došlo kada se kombi vozilo, u kojem se nalazilo sedam putnika, zaustavilo, a na njega naletelo putničko vozilo i udarilo ga prednjim delom, saznaje RTS.

Na putu Ostojićevo-Padej u opštini Čoka, jutros oko 4.50 časova, na kombi koji se zaustavio udario je putnički automobil. Od siline udarca, poginuo je 84-godišnji muškarac iz Čoke, vozač putničkog vozila. Sedmoro povređenih iz kombija zbrinuti su u Opštoj bolnici u Senti, gde im je ukazana medicinska pomoć. Dežurni tužilac Opštinskog javnog tužilaštva u Kikindi izvršio je uviđaj na mestu nesreće.