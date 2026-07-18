Jedna osoba poginula, sedmoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Čoke

Danas pre 4 sati  |  RTS
Jedna osoba poginula, sedmoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Čoke

Do sudara je došlo kada se kombi vozilo, u kojem se nalazilo sedam putnika, zaustavilo, a na njega naletelo putničko vozilo i udarilo ga prednjim delom, saznaje RTS.

Na putu Ostojićevo-Padej u opštini Čoka, jutros oko 4.50 časova, na kombi koji se zaustavio udario je putnički automobil. Od siline udarca, poginuo je 84-godišnji muškarac iz Čoke, vozač putničkog vozila. Sedmoro povređenih iz kombija zbrinuti su u Opštoj bolnici u Senti, gde im je ukazana medicinska pomoć. Dežurni tužilac Opštinskog javnog tužilaštva u Kikindi izvršio je uviđaj na mestu nesreće.
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