Najmanje sedam Palestinaca ubijeno u izraelskom bombardovanju sahrane u Pojasu Gaze

Danas pre 6 sati  |  Beta
Najmanje sedam Palestinaca ubijeno u izraelskom bombardovanju sahrane u Pojasu Gaze

Najmanje sedam Palestinaca je ubijeno, a 22 je povređeno u izraelskom napadu na sahranu u izbegličkom kampu Nuseirat u centralnom delu Pojasa Gaze, saopštila je bolnica Al Avda.

Prema navodima bolnice, napad se dogodio tokom sahrane Palestinca koji je ranije danas poginuo u izraelskom napadu. Izraelska vojska se za sada nije oglasila povodom incidenta. Iako je u oktobru postignut sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je od njegovog stupanja na snagu u Gazi poginulo više od 1.100 ljudi. Rat u Gazi počeo je nakon napada Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, kada je
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