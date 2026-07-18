Određen pritvor osumnjičenima za nanošenje teških telesnih povreda maloletniku na Trgu republike

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu odredilo je zadržavanje od 48 sati dvojici osumnjičenih M.K. (2005) i V.S. (2005) za nanošenje teških telesnih povreda jednom maloletniku. „Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje u trajanju od 48 sati u odnosu na M.K.(2005) i V.S.(2005) zbog postojanja osnova sumnje da je M.K. izvršio dva krivična dela teška telesna povreda iz člana 121 stav 1 Krivičnog zakonika od čega je