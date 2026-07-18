‘Simbolika ili promene’: Šta bi Srbiji mogao da donese strateški dijalog sa SAD

Danas pre 6 sati  |  BBC News na srpskom
‘Simbolika ili promene’: Šta bi Srbiji mogao da donese strateški dijalog sa SAD

Diplomatska biografija Srbije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) uskoro bi mogla da bude upotpunjena novom stavkom – uspostavljanjem strateškog dijaloga.

Najavljivan je i u junu 2025, ali je ovog puta Amerika donela konačnu odluku, kaže Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije. U Vašingtonu su potpisana dva memoranduma – o saradnji u oblasti energetike i obrazovanja. Prvi predviđa učešće SAD u razvoju gasne infrastrukture u Srbiji, gasnih interkonektora i povezivanja sa susednim zemljama, a pominje se mogućnost da SAD učestvuju u izgradnji hidroelektrane „Đerdap 3″, dok se u drugom memorandumu pominje
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