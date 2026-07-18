De la Fuente pred borbu za trofej: "Učešće u finalu je privilegija, važno je da se nametnemo"

Dnevnik pre 1 sat
De la Fuente pred borbu za trofej: "Učešće u finalu je privilegija, važno je da se nametnemo"

Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente izjavio je pred finale Svetskog prvenstva da izuzetno ceni reprezentaciju Argentine i dodao da je važno da njegova ekipa nametne svoju igru.

Fudbaleri Španije i Argentine igraće sutra od 21 sat u Njujorku u finalu Svetskog prvenstva 2026. "Samo učešće u finalu Svetskog prvenstva je privilegija. Odmah bih potpisao da svake godine stignem do finala Svetskog prvenstva i izgubim ga. Želimo da se borimo za pobedu. Uživaćemo u tom trenutku. Izuzetno cenim Argentinu, oni su sjajan rival sa impresivnim rezultatima. Biće to pravi spektakl. Reč je o dva vrhunska tima sa mnogo sličnosti. Svaka strana će pokušati
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