„Izbori i država nisu igračke“ Vučić poručio opoziciji: „Ako tvrdite da pobeđujete, zašto bežite od razgovora?“

Dnevnik pre 35 minuta
„Izbori i država nisu igračke“ Vučić poručio opoziciji: „Ako tvrdite da pobeđujete, zašto bežite od razgovora?“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je za TV Informer o predstojećim parlamentarnim izborima, reakcijama opozicije na njihovo raspisivanje, kao i o blokaderskoj listi.

On je poručio da izbori, kao i država, ne smeju da budu predmet neodgovornog ponašanja i da građani treba pažljivo da procene političke ponude. Na početku se osvrnuo na poziv na drušveni dijalog koji je nedavno uputio. - Ja mislim da je poruka očekivana i nije prvi put. Izbori i država nisu igračke, važno je da to ljudi vide. Oni se kreću, da ne citiram Aleksandra Tijanića, kreću se u sopstvenom balonu simpatizera i ne žele da se obraćaju nikome drugom.
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