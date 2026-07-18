„Izbori i država nisu igračke“ Vučić poručio opoziciji: „Ako tvrdite da pobeđujete, zašto bežite od razgovora?“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je za TV Informer o predstojećim parlamentarnim izborima, reakcijama opozicije na njihovo raspisivanje, kao i o blokaderskoj listi.

On je poručio da izbori, kao i država, ne smeju da budu predmet neodgovornog ponašanja i da građani treba pažljivo da procene političke ponude. Na početku se osvrnuo na poziv na drušveni dijalog koji je nedavno uputio. - Ja mislim da je poruka očekivana i nije prvi put. Izbori i država nisu igračke, važno je da to ljudi vide. Oni se kreću, da ne citiram Aleksandra Tijanića, kreću se u sopstvenom balonu simpatizera i ne žele da se obraćaju nikome drugom.