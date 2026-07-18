Nemci preokretom pobedili Srbiju u ligi nacija: "Orlovi" vodili 2:0, pa doživela debakl od "pancera" - Finalni turnir ostao samo san

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije doživela je bolan poraz od selekcije Nemačke rezultatom 2:3 (25:21, 28:26, 16:25, 18:25, 13:15) posle 143 minuta igre i time je finalni turnir Lige nacija ostao samo san.

Srbija je bila veoma blizu pobede, a ipak nije stigla do nje. Odlična dva seta su odigrali puleni Georgea Krecua, ali se Nemačka vratila u igru i od trećeg seta potpuno kontrolisala i igru i rezultat. Ostaje žal za trijumfom, koji bi Srbiju ostavio u igri za plasman na Finalni turnir, ali ovaj mladi tim svakako zaslužuje pohvale za prikazano, uz nadu da će bolji rezultat ostvariti na prvenstvu Evrope. Srbija je odlično otvorila utakmicu i od samog početka nametnula