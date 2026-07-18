Nevreme s kišom i gradom stiže i na sever, led tuče na Zlatiboru, Arilje u haosu: Evo kada su Novi Sad i Vojvodina na udaru

Dnevnik pre 1 sat
Nevreme s kišom i gradom stiže i na sever, led tuče na Zlatiboru, Arilje u haosu: Evo kada su Novi Sad i Vojvodina na udaru

Posle vrelog i sparnog dana, nad Srbijom su se razvili snažni grmljavinski oblaci koji donose obilne pljuskove, olujne udare vetra i lokalnu pojavu grada. Nevreme je već zahvatilo Kokin Brod i Arilje, dok je snažan olujni sistem protutnjao Zlatiborom, gde je za jugozapadnu Srbiju na snazi narandžasto upozorenje zbog grmljavinskih nepogoda sa gradom.

Pljuskovi su na jugozapadu zemlje praćeni naglim padom temperature, jakim vetrom i velikom količinom padavina u kratkom periodu. Olujna oblačnost je lokalnog karaktera, pa se nevreme ne premešta ravnomerno kao jedinstven front, već se nove grmljavinske ćelije mogu razvijati i ispred glavne zone padavina. Nestabilno vreme očekuje se i u Vojvodini, za koju je Republički hidrometeorološki zavod izdao žuto upozorenje zbog mogućih lokalnih grmljavinskih oluja,
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