(Video) Argentina već osvojila titulu! Infantino uručio pehar Zanetiju, odjekivalo „Šampioni!“

Dnevnik pre 54 minuta
(Video) Argentina već osvojila titulu! Infantino uručio pehar Zanetiju, odjekivalo „Šampioni!“

Dok svet iščekuje finale Svetskog prvenstva, argentinske legende već su imale razlog za slavlje. Havijer Zaneti i njegov tim podigli su pobednički pehar u Njujorku, a Đani Infantino pridružio im se u skandiranju „Šampioni!“.

Na terenu u Njujorku okupile su se brojne fudbalske ikone, a među njima se našao i najbolji srpski teniser Novak Đoković, koji je u okviru Fanatiks Festa imao priliku da zameni reket za fudbalsku loptu i zaigra rame uz rame sa velikanima najpopularnijeg sporta na svetu. Posebnu pažnju privukao je trenutak nakon završetka turnira, kada je Infantino uručio trofej Zanetiju i njegovom timu. Usledilo je veliko slavlje, a predsednik FIFA pridružio se igračima u pesmi
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

De la Fuente pred finale: Samo me let helikopterom čini nervoznim

De la Fuente pred finale: Samo me let helikopterom čini nervoznim

Sport klub pre 1 sat
Argentina već osvojila „Mundijal“! Infantino uručio trofej Zanetiju, usledilo slavlje i pevanje „Šampioni“

Argentina već osvojila „Mundijal“! Infantino uručio trofej Zanetiju, usledilo slavlje i pevanje „Šampioni“

Telegraf pre 1 sat
(VIDEO) Ovako je izgledao Novakov razgovor sa Mesijem

(VIDEO) Ovako je izgledao Novakov razgovor sa Mesijem

Sport klub pre 2 sata
VIDEO Pogledajte razgovor Đokovića i Mesija: Pitanje na koje je Argentinac morao iskreno da odgovori

VIDEO Pogledajte razgovor Đokovića i Mesija: Pitanje na koje je Argentinac morao iskreno da odgovori

Nova pre 2 sata
Spektakl dve ikone: Novak iznenadio Mesija, publika zagrmela u Njujorku!

Spektakl dve ikone: Novak iznenadio Mesija, publika zagrmela u Njujorku!

Hot sport pre 3 sata
Prešao je fudbalsku igricu: Mesi jednim odgovorom opisao nestvarnu karijeru!

Prešao je fudbalsku igricu: Mesi jednim odgovorom opisao nestvarnu karijeru!

Hot sport pre 3 sata
Novak pričao o kraju, intervjuisao Mesija – a onda bio deo fotografije za sva vremena /foto, video/

Novak pričao o kraju, intervjuisao Mesija – a onda bio deo fotografije za sva vremena /foto, video/

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićFudbalSvetsko prvenstvoFIFAArgentinaNjujorkFest

Sport, najnovije vesti »

Amerikanizacija fudbala ide do kraja: Šampioni dobijaju nešto što Mundijal nikada nije video!

Amerikanizacija fudbala ide do kraja: Šampioni dobijaju nešto što Mundijal nikada nije video!

Hot sport pre 4 minuta
Mladi košarkaši na korak od borbe za evropsko zlato - na putu ka finalu stoji Španija (21.00)

Mladi košarkaši na korak od borbe za evropsko zlato - na putu ka finalu stoji Španija (21.00)

RTS pre 54 minuta
Bitka za bronzu, prestiž i Zlatnu kopačku, Francuska i Engleska u utešnom finalu Mundijala (RTS 1, 23.00)

Bitka za bronzu, prestiž i Zlatnu kopačku, Francuska i Engleska u utešnom finalu Mundijala (RTS 1, 23.00)

RTS pre 1 sat
Srbin zapalio Instagram, komentarisao sliku gde je Novak Đoković: Jedan emotikon Radonjića bio dovoljan za haos ispod „selfija…

Srbin zapalio Instagram, komentarisao sliku gde je Novak Đoković: Jedan emotikon Radonjića bio dovoljan za haos ispod „selfija veka“!

Hot sport pre 44 minuta
Novi šuter u Dubaiju: Davion Minc dogovorio dvogodišnju saradnju!

Novi šuter u Dubaiju: Davion Minc dogovorio dvogodišnju saradnju!

Hot sport pre 24 minuta