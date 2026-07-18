(Video) Argentina već osvojila titulu! Infantino uručio pehar Zanetiju, odjekivalo „Šampioni!“

Dok svet iščekuje finale Svetskog prvenstva, argentinske legende već su imale razlog za slavlje. Havijer Zaneti i njegov tim podigli su pobednički pehar u Njujorku, a Đani Infantino pridružio im se u skandiranju „Šampioni!“.

Na terenu u Njujorku okupile su se brojne fudbalske ikone, a među njima se našao i najbolji srpski teniser Novak Đoković, koji je u okviru Fanatiks Festa imao priliku da zameni reket za fudbalsku loptu i zaigra rame uz rame sa velikanima najpopularnijeg sporta na svetu. Posebnu pažnju privukao je trenutak nakon završetka turnira, kada je Infantino uručio trofej Zanetiju i njegovom timu. Usledilo je veliko slavlje, a predsednik FIFA pridružio se igračima u pesmi