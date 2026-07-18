Da li je Mandelin san o pomirenju doveden u pitanje?

Dojče vele pre 1 sat
Da li je Mandelin san o pomirenju doveden u pitanje?

U Južnoj Africi se 18. jula svake godine obeležava rođendan Nelsona Mandele, bivšeg predsednika države i dobitnika Nobelove nagrade za mir. Mandelin dan podstiče ljude u zemlji i svetu da se bore za pravednije društvo.

Nekadašnji predvodnik borbe za oslobođenje Južne Afrike Nelson Mandela protivio se diskriminaciji zasnovanoj na boji kože i poreklu. Međutim, tri decenije posle ukidanja aparthejda mnogi ljudi u Južnoj Africi i dalje su izloženi odbacivanju i nasilju svojih suseda. Borba za radna mesta „Živimo u svetu u kojem su mogućnosti mnogih mladih ljudi ograničene, pa se njihovo nezadovoljstvo lako usmerava protiv stranaca, koji se često doživljavaju kao konkurencija za radna
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