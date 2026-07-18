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Dogovor vlasti i opozicije približava Podgoricu Briselu

Većina poslanika Skupštine Crne Gore prošle nedelje podržala je usvajanje amandmana na Ustav kojima se jača nezavisnost pravosuđa i Centralne banke. To je rezultat dogovora vlasti i opozicije.

Glasovima poslanika vlasti i opozicije u crnogorskom parlamentu prošle nedelje započet je proces izmene Ustava Crne Gore, čime je prvi kandidat za članstvo u Evropskoj uniji završio jedan od ključnih „ domaćih zadataka“ za zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja sa Briselom. Izmene najvišeg pravnog akta važne su za okončanje jednog od najvažnijih poglavlja u procesu evropskih integracija – Poglavlja 23, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava. Izmene se
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