Dogovor vlasti i opozicije približava Podgoricu Briselu

Većina poslanika Skupštine Crne Gore prošle nedelje podržala je usvajanje amandmana na Ustav kojima se jača nezavisnost pravosuđa i Centralne banke. To je rezultat dogovora vlasti i opozicije.

Glasovima poslanika vlasti i opozicije u crnogorskom parlamentu prošle nedelje započet je proces izmene Ustava Crne Gore, čime je prvi kandidat za članstvo u Evropskoj uniji završio jedan od ključnih „ domaćih zadataka“ za zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja sa Briselom. Izmene najvišeg pravnog akta važne su za okončanje jednog od najvažnijih poglavlja u procesu evropskih integracija – Poglavlja 23, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava. Izmene se