"Boriću se kao običan građanin, neću koristiti državne resurse": Vučić o predstojećoj izbornoj kampanji

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija
"Boriću se kao običan građanin, neću koristiti državne resurse": Vučić o predstojećoj izbornoj kampanji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u predstojeću izbornu kampanju ući na način na koji to niko pre njega nije uradio, naglašavajući da strogo planira da odvoji svoju državničku funkciju od stranačkog aktivizma.

Gostujući na Informer TV, Vučić je poručio da, za razliku od svojih prethodnika, u parlamentarnu kampanju neće ići sa pozicije predsednika države, već kao pojedinac koji želi da pruži podršku svojoj opciji. "Ja neću ići kao predsednik republike u parlamentarnu kampanju, već ću ići kao običan građanin. Oni su uvek išli sa svojih funkcija, koristili državne resurse, ali ja ništa od toga neću da uradim", istakao je Vučić, dodajući da će listi "Ujedinjena Srbija"
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