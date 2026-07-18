Jedanaesta FRKA otvara vrata novoj generaciji filmskih autora – prijave za Filmsku radionicu Kragujevac su u toku
Glas Šumadije pre 50 minuta | Jovanka Nikolić
Filmska radionica Kragujevac (FRKA), jedan od najdugovečnijih edukativnih filmskih programa za mlade u Srbiji, ove godine biće održana po 11. put, a prijave za novu generaciju polaznika otvorene su do 25. jula.
Tokom prethodnih deset izdanja kroz FRKU je prošlo više od 500 polaznika, od kojih su mnogi nastavili svoje obrazovanje na akademijama umetnosti na smerovima režije, glume, produkcije, kamere, montaže, dizajna zvuka i drugih filmskih profesija. Neki od njih danas uspešno rade kao producenti, reditelji, snimatelji i autori u različitim oblastima audiovizuelne umetnosti. Da FRKA predstavlja mesto na kome nastaju ozbiljni filmski autori potvrđuju i ovogodišnji uspesi