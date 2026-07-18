Šta znači rast poverenja u SPC: Uspeh patrijarha ili "odmetnutih vladika"?

Glas Zaječara pre 19 minuta  |  Izvor: N1
Šta znači rast poverenja u SPC: Uspeh patrijarha ili "odmetnutih vladika"?

Istraživanje CRTA otkrilo je jedan interesantan podatak - dok se poverenje građana u državne institucije poslednjih godinu dana srozavalo, u Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) je poraslo.

Detaljniji uvid u to ko i koliko veruje Crkvi pokazuje da je pitanje odnosa građana prema SPC kompleksno, a da su na rast poverenja uticali i sam patrijarh, ali i pojedine vladike, koje su prema aktuelnim društvenim dešavanjima imale potpuno drugačiji stav od njega. Srpska pravoslavna crkva je godinama bila deo "svetog trojstva" institucija u koje građani imaju najviše poverenja - vojska, policija i Crkva smenjivale su se iz godine u godinu na prvom mestu s malom
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