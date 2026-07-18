Vučić: U predizbornu kampanju neću ići kao predsednik, već kao građanin, svojim autom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi parlamentarni izbori u Srbiji mogli da budu održani u narednih 80 do 120 dana, dodajući da u predizbornoj kampanji neće učestvovati kao predsednik države. "Ja ću ići u izbore onako kako niko od njih nikada ne bi išao, jer bi išli kao predsednici u parlamentarne kampanje.

Ja neću ići kao predsednik u parlamentarnu kampanju, već ću ići kao običan građanin", rekao je Vučić za televiziju Informer, najavljujući da će danas ići na stranački skup u opštini Alibunar. Dodao je da će u kampanji pomoći listi "Ujedinjena Srbija" i da će se boriti za tu listu ogromnom energijom za koju i dalje veruje da je ima. "Daću sve od sebe da ta lista odnese pobedu, ako ne pobedi - priznaćemo i čestitati našim protivnicima i nastaviti borbu. Odnesemo li