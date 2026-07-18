Partizan ostao bez pobede u nadoknadi: Crno-beli ispustili tri boda u poslednjim sekundama protiv Zemuna!

Saša Ilić nije debitovao trijumfom na klupi Partizana, jer je Zemun u finišu uspeo da stigne do remija! Partizan je novu sezonu u Superligi Srbije otvorio remijem koji će dugo analizirati u Humskoj.

Crno-beli su u dva navrata vodili protiv Zemuna, kontrolisali veći deo utakmice, ali su u samom finišu ostali bez pobede – 2:2. Debi Saše Ilića na klupi Partizana tako nije završen trijumfom, iako je njegov tim u prvom poluvremenu pokazao znatno više od povratnika u elitni rang srpskog fudbala. Golove za crno-bele postigli su Milan Aleksić i Ognjen Ugrešić, dok su za Zemun pogađali Đorđe Petrović i Novak Petrušić, koji je iskoristio nesrećnu situaciju u poslednjim