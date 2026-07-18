Glamočić: Afrička kuga aktivna u sedam okruga, do sada 28.000 uginulo 28.000 svinja

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da je virus afričke kuge aktivan u sedam okruga u Srbiji, odnosno u 52 naseljena mesta i dodao da je do sada eutanazirano i uginulo oko 28.000 svinja zbog pojave tog virusa.

Foto: Srđan Ilić Glamočić je za RTS, govoreći o trenutnoj situaciji po pitanju afričke kuge, naveo da će nadležni organi preduzeti sve moguće mere kaznene politike u narednom periodu, ističući da je potrebna stroga kontrola. Ukazao je da je vanredno stanje trenutno proglašeno u Rumi, Obrenovcu, na delu teritorije Sremske Mitrovice i u Šapcu i dodao da očekuje da će danas i u ponedeljak još neke opštine uvesti vanredno stanje. "Virus je aktivan u 7 okruga. Znači,