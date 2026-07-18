Saobraćaj pojačanog intenziteta, zadržavanja na granici za teretna vozila

Insajder pre 1 sat  |  Beta
Saobraćaj pojačanog intenziteta, zadržavanja na granici za teretna vozila

Saobraćaj u Srbiji je pojačanog intenziteta zbog perioda godišnjeg odmora i velikog broja stranih državljana koji prolaze kroz zemlju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Foto: Srđan Ilić Veliki broj vozila na autoputevima i glavnim putnim pravcima kao i građevinska sezona zbog kojih je na brojnim deonicama izmenjen režim saobraćaja razlog su da vozači u takvim uslovima budu maksimalno oprezni u vožnji. Trenutno nema zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere. Teretna vozila na prelazu Horgoš na ulazu u zemlju čekaju 45 minuta, dok na graničnim prelazima Gradina i
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