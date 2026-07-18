UKC Niš: Svi povređeni stabilno, dečak u Crnoj Gori uskoro na lečenju u Nišu

Jugmedia pre 27 minuta  |  JuGmedia
UKC Niš: Svi povređeni stabilno, dečak u Crnoj Gori uskoro na lečenju u Nišu

Svi povređeni iz Niša, koji su nakon teške saobraćajne nesreće u Crnoj Gori transportovani na lečenje u Univerzitetski klinički centar Niš, nalaze se u stabilnom stanju, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Ohrabrujuće vesti stižu i iz Crne Gore, gde se desetogodišnji dečak, koji je tamo ostao na lečenju, uspešno oporavlja i očekuje se njegov transport u Niš. Po prijemu u UKC Niš svi pacijenti prošli su kompletnu dijagnostiku po trauma-protokolu, nakon čega su zbrinuti od strane multidisciplinarnog tima lekara. Prema informacijama iz UKC Niš, dvoje pacijenata smešteno je u jedinicama intenzivne nege, dvoje se leči na Klinici za neurohirurgiju, dvoje na Klinici za
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