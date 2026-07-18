Otkazan Prajd karavan u Pirotu, napadnuti novinari

Južne vesti pre 38 minuta  |  Jelena Canić Milanović
Otkazan Prajd karavan u Pirotu, napadnuti novinari

Prajd karavan, koji je danas bio zakazan u Pirotu, nije se održao jer je policija zabravila ovo okupljanje iz bezbedonosnih razloga, saopštili su iz udruženja „Da se zna“ i osudili ovakvu odluku policije.

Grupa muškaraca koja se okupila u centru Pirota pretila je novinaru Mašine Aleksandru Đokiću i novinarki Tampon zone Sari Stanojković, dok je novinarka N1 Gordana Bjeletić bila pogođena u glavu. Nakon što je Prajd karavan održan danas u Vranju, bez inicidenata, isto ovako okupljanje nije bilo omogućeno u Pirotu. Kako prenosi N1, na lokalnom trgu su se okupili muškarci koji se protive ovoj manifestaciji – te je procenjeno da je učesnicima ugrožena bezbednost.
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