Otkazan Prajd karavan u Pirotu, napadnuti novinari

Prajd karavan, koji je danas bio zakazan u Pirotu, nije se održao jer je policija zabravila ovo okupljanje iz bezbedonosnih razloga, saopštili su iz udruženja „Da se zna“ i osudili ovakvu odluku policije.

Grupa muškaraca koja se okupila u centru Pirota pretila je novinaru Mašine Aleksandru Đokiću i novinarki Tampon zone Sari Stanojković, dok je novinarka N1 Gordana Bjeletić bila pogođena u glavu. Nakon što je Prajd karavan održan danas u Vranju, bez inicidenata, isto ovako okupljanje nije bilo omogućeno u Pirotu. Kako prenosi N1, na lokalnom trgu su se okupili muškarci koji se protive ovoj manifestaciji – te je procenjeno da je učesnicima ugrožena bezbednost.