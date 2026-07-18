Amerika dobila Mundijal u fudbalu 2031. godine: FIFA već obavestila Donalda Trampa

Kurir pre 1 sat
Amerika dobila Mundijal u fudbalu 2031. godine: FIFA već obavestila Donalda Trampa

Sjedinjene Američke Države trebalo bi da budu domaćin Svetskog prvenstva u fudbalu za žene 2031. godine, izjavio je direktor radne grupe Bele kuće za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.

Endru Đulijani, navodeći da je FIFA o tome već obavestila predsednika Donalda Trampa. Đulijani je rekao da će organizacija ženskog Mundijala biti deo šire saradnje između SAD i FIFA, ali je istakao da će američka administracija tražiti da politika svetske fudbalske federacije u vezi sa učešćem transrodnih sportista bude usklađena sa stavovima Vašingtona. "Važno je da Svetsko prvenstvo za žene ne bude u suprotnosti sa politikom Sjedinjenih Američkih Država i da na
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