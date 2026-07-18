Čajetina dobija novi kružni tok: Četvorokraka raskrsnica odlazi u prošlost, poznato šta sve donosi projekat

U opštini Čajetina u toku su radovi na rekonstrukciji kružnog toka u kojoj prethodi izgradnja gasovoda u na potezu od klanice do kružnog toka.

Kružni tok će se nalaziti na raskrsnici ulica Kralja Aleksandra, Serdara Mićića i Ljubiše Mićića Ždila, čime će postojeća četvorokraka raskrsnica biti rekonstruisana radi povećanja bezbednosti i boljeg protoka saobraćaja. - Kružna raskrsnica imaće prečnik od 26 metara, a u okviru projekta biće rekonstruisani i prilazni krakovi ulica u dužini većoj od 300 metara. Posebna pažnja posvećena je očuvanju postojećih pešačkih tokova, dok je predviđeno i uređenje prostora