Čajetina dobija novi kružni tok: Četvorokraka raskrsnica odlazi u prošlost, poznato šta sve donosi projekat

Kurir pre 51 minuta  |  RINA
Čajetina dobija novi kružni tok: Četvorokraka raskrsnica odlazi u prošlost, poznato šta sve donosi projekat

U opštini Čajetina u toku su radovi na rekonstrukciji kružnog toka u kojoj prethodi izgradnja gasovoda u na potezu od klanice do kružnog toka.

Kružni tok će se nalaziti na raskrsnici ulica Kralja Aleksandra, Serdara Mićića i Ljubiše Mićića Ždila, čime će postojeća četvorokraka raskrsnica biti rekonstruisana radi povećanja bezbednosti i boljeg protoka saobraćaja. - Kružna raskrsnica imaće prečnik od 26 metara, a u okviru projekta biće rekonstruisani i prilazni krakovi ulica u dužini većoj od 300 metara. Posebna pažnja posvećena je očuvanju postojećih pešačkih tokova, dok je predviđeno i uređenje prostora
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