Crno-beli na Ubu otvaraju novu sezonu: Evo gde možete pratiti prenos meča Zemun - Partizan

Fudbaleri Partizana gostuju Zemunu u utakmici 1. kola nove sezone Superlige Srbije.

Crno-beli sa novim trenerom Sašom Ilićem imaju velike ambicije u novoj sezoni, kako na domaćoj tako i na evropskoj sceni. Na premijeri Partizan gostuje povratniku u elitu Zemunu i očekuje se vrlo zanimljiv meč. Meč se se igra na Ubu, sa početkom u 20 časova. Utakmicu možete gledati na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.