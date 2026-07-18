"Do pet jutros su nas držali" Desingerica otkrio detalje privođenja u Crnoj Gori, pljušte novčane kazne: Evo šta se tačno dogodilo: Direktno sa bine u maricu...

Kurir pre 1 sat
"Do pet jutros su nas držali" Desingerica otkrio detalje privođenja u Crnoj Gori, pljušte novčane kazne: Evo šta se tačno…

Dragomir Despić Desingerica je priveden u jednom noćnom klubu u Sutomoru, a sada je ispričao nove detalje onoga što se dogodilo.

Reper se već oglasio za Kurir, istakavši da svako radi svoj posao, a sada je opisao kako je to veče izgledalo. Naime, kako kaže, kod sebe nije imao lična dokumenta, pa je to razlog privođenja. - Ušli su, prekinuli muziku, svi su mislili da je sprdnja, da je deo nastupa. Sa bine su nas odveli dole do šetališta i spakovali u maricu. Ljudi su skakali, hteli da uđu s nama u kombi - ispričao je Despić za Telegraf. Iako je reper priznao da je u policiji bio zadržan do
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