"Do pet jutros su nas držali" Desingerica otkrio detalje privođenja u Crnoj Gori, pljušte novčane kazne: Evo šta se tačno dogodilo: Direktno sa bine u maricu...

Dragomir Despić Desingerica je priveden u jednom noćnom klubu u Sutomoru, a sada je ispričao nove detalje onoga što se dogodilo.

Reper se već oglasio za Kurir, istakavši da svako radi svoj posao, a sada je opisao kako je to veče izgledalo. Naime, kako kaže, kod sebe nije imao lična dokumenta, pa je to razlog privođenja. - Ušli su, prekinuli muziku, svi su mislili da je sprdnja, da je deo nastupa. Sa bine su nas odveli dole do šetališta i spakovali u maricu. Ljudi su skakali, hteli da uđu s nama u kombi - ispričao je Despić za Telegraf. Iako je reper priznao da je u policiji bio zadržan do