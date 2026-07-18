Evropa u plamenu i pod udarom vrućina: Hiljade ljudi evakuisano zbog požara u Španiji, stižu novi toplotni talasi

Vatrogasci uz podršku 30 letelica juče su pokušavali da stave pod kontrolu veliki šumski požar na severoistoku Španije.

Zbog požara je evakuisano više od 1.000 ljudi. Veliki požar u regionu Aragon proširio se na više od 12.000 hektara, a u gašenju učestvuje oko 300 pripadnika vojnih jedinica za vanredne situacije i više helikoptera. Španska meteorološka služba upozorila je da će temperature od subote ponovo rasti, a da bi naredne sedmice u pojedinim delovima Andaluzije i Kastilje-La Manče mogle da dostignu između 42 i 44 stepena Celzijusa. Istovremeno je izdato upozorenje na