Fotka veka - Mesi kupa bebu Jamala! Leo progovorio o čuvenoj sceni: To je čista ludost...

Kurir pre 13 minuta
Fotka veka - Mesi kupa bebu Jamala! Leo progovorio o čuvenoj sceni: To je čista ludost...

Jedna fotografija nastala pre gotovo dve decenije ponovo je postala jedna od glavnih tema svetskih medija uoči finala Svetskog prvenstva između Argentine i Španije.

Na njoj se vidi mladi Lionel Mesi, tada 20-godišnji fudbaler Barselone, kako tokom humanitarne akcije kupa sedmomesečnu bebu – Lamina Jamala. U tom trenutku niko nije mogao ni da sanja da će upravo ta beba jednog dana postati jedna od najvećih fudbalskih zvezda sveta i Mesijev rival u borbi za titulu prvaka sveta. Fotografija je nastala 2007. godine za humanitarni kalendar, a danas, 19 godina kasnije, dobila je potpuno novu dimenziju. Mesi je na konferenciji za
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