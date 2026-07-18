Gužve na graničnim prelazima! Evo gde se čeka i do sat vremena, vozači na oprezu

Kurir pre 28 minuta
Gužve na graničnim prelazima! Evo gde se čeka i do sat vremena, vozači na oprezu

Putnička vozila očekuje jednočasovno zadržavanje na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Gradina, dok je na ulazu zadržavanje 30 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije , putnička vozila na ulazu u Srbiju čekaju i na Kelebiji i Horgošu, po 45 minuta. Na Preševu, na izlazu iz zemlje zadržavanje za putnička vozila je 20 minuta. Teretna vozila čekaju na izlazu iz zemlje sat vremena na Batrovcima. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja. AMSS upozorava da su zbog sezone godišnjih odmora, smene turista i velikog
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