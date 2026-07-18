Incident na Graničnom prelazu "Debeli brijeg": Ruski državljanin uhapšen zbog napada na dvojicu policajca

Kurir pre 1 sat
Incident na Graničnom prelazu "Debeli brijeg": Ruski državljanin uhapšen zbog napada na dvojicu policajca

Službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi lišili su juče slobode A.D.B. (26), državljanina Ruske Federacije, zbog sumnje da je, na štetu dva policijska službenika, počinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

A.D.B. je, kako se sumnja, juče, 17.07.2026. godine, oko 16.30 časova, na Graničnom prelazu " Debeli brijeg", u prostorijama Stanice granične policije I Herceg Novi, fizički napao jednog policijskog službenika tako što mu je zadao udarac pesnicom u predelu glave, a odmah potom i udarac obema rukama u predelu grudi, navodi se u saopštenju. On je nakon toga, sumnja se, pokušao da se udalji iz policijskih prostorija, u čemu je sprečen od strane policijskog službenika
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