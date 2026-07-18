"Kakve bi životinje uradile tako nešto?" Donald Tramp besni na mrežama zbog bazena! Optužuje vandale, a stručnjaci kažu da je problem nastao drugačije

Tramp ponovo optužio vandale za oštećenje bazena kod Linkolnovog memorijala, uprkos sve većem broju dokaza da su problemi nastali tokom obnove Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je u petak optužio navodne vandale za oštećenje reflektujućeg bazena ispred Linkolnovog memorijala, uprkos sve većem broju dokaza koji ukazuju da su problemi nastali zbog grešaka tokom obnove sprovedene za vreme njegove administracije. Nakon obraćanja javnosti u