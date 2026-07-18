Napad drona kamikaza "Hornet" Ruski vojnik snimio sopstveni pakao! Sve se desilo u sekundi, kamera uhvatila jeziv trenutak sa fronta (video)

Na društvenim mrežama pojavio se snimak za koji se tvrdi da prikazuje napad ukrajinskog FPV drona kamikaze "Hornet" na ruske položaje u Zaporoškoj oblasti.

Autentičnost snimka nije nezavisno potvrđena. Prema objavi koja se deli na platformi Iks, snimak je zabeležio ruski vojnik, a na njemu se navodno vidi trenutak udara drona na jednom od puteva u pozadini fronta u Zaporoškoj oblasti. Autori objave navode da je u pitanju dron kamikaza "Hornet", koji je korišćen u napadu na ruske položaje. Za sada nema zvanične potvrde kada je snimak nastao, niti su poznati detalji o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.