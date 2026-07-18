Uhapšen košarkaš Uroš Plavšić! Napao vojno lice na VMA

Kurir pre 5 minuta
Uhapšen košarkaš Uroš Plavšić! Napao vojno lice na VMA

Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen je juče po nalogu Višeg javnog tužilštva u Beogradu jer je, kako saznajemo, u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fizički napao vojno lice - pripadnika obezbeđenja.

Kako smo saznali, napad i hapšenje, po nalogu Višeg javnog tužilštva u Beogradu, dogodili su se posle svadbe s influenserkom Jovanom Tomić. Napad se dogodio na prijavnici broj 2, ali je pripadnik obezbeđenja uspeo da ga savlada i pozove vojnu policiju. Kako saznajemo, organi vojne policije su Plavšića predali patroli MUP. Pripadnik obezbeđenja VMA je u sukobu sa napadačem zadobio lakše telesne povrede, glave i ruke. Plavšiću je određeno zadržavanje do 48 sati zbog
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