Veliki jubilej niškog pozorišta: Jedna od najvažnijih kulturnih ustanova u gradu slavi 140 godina postojanja, sprema se posebna sezona

Kurir pre 1 sat  |  B92/Niš TV
Veliki jubilej niškog pozorišta: Jedna od najvažnijih kulturnih ustanova u gradu slavi 140 godina postojanja, sprema se…

Narodno pozorište u Nišu priprema se za obeležavanje velikog jubileja – 140 godina postojanja, tokom kojih je postalo jedno od najvažnijih mesta kulturnog i umetničkog života grada.

Direktorka pozorišta Snežana Radović rekla je da će već nova sezona predstavljati svojevrsnu najavu jubilarne godine, tokom koje će se ustanova podsetiti bogate istorije i ljudi koji su ostavili neizbrisiv trag na niškoj pozorišnoj sceni. - Naredna godina je godina jubileja, a već ovom sezonom ulazimo u njegovu najavu. Imamo priliku da se podsetimo čitave istorije duge 140 godina, da se vratimo u prošlost i setimo ljudi koji su ostavili veliki trag u ovom pozorištu
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Veliki jubilej niškog pozorišta: Jedna od najvažnijih kulturnih ustanova u gradu slavi 140 godina postojanja, sprema se…

Veliki jubilej niškog pozorišta: Jedna od najvažnijih kulturnih ustanova u gradu slavi 140 godina postojanja, sprema se posebna sezona

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