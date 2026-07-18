Zatvara se jedna od najvažnijih postavki u Novom Sadu: Muzej Vojvodine kreće u pripreme za veliku rekonstrukciju

Kurir pre 20 minuta  |  Dnevnik.rs
Zatvara se jedna od najvažnijih postavki u Novom Sadu: Muzej Vojvodine kreće u pripreme za veliku rekonstrukciju

Stalna postavka Muzeja Vojvodine u Novom Sadu “Vojvodina od paleolita do kraja 19. veka” zatvorena je za posetioce.

Postavka se zatvara zbog pripremnih radova koji počinju u susret rekonstrukciji centralne zgrade Muzeja u Dunavskoj 35. Muzej Vojvodine nastavlja da radi za publiku kroz organizaciju tematskih izložbi, edukativnih programa, predavanja, koncerata... Takođe sa radom nastavlja i stalna postavka Vojvodina u Prvom i Drugom svetskom ratu u objektu u Dunavskoj 37. Kurir.rs/Dnevnik.rs
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Zatvara se jedna od najvažnijih postavki u Novom Sadu: Muzej Vojvodine kreće u pripreme za veliku rekonstrukciju

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