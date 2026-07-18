Zelenski doneo hitnu odluku! Imenovao novog šefa SBU posle smene Hmare! Preuzima jednu od najmoćnijih funkcija u Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski imenovao je Oleksandra Poklada za vršioca dužnosti šefa Službe bezbednosti Ukrajine (SBU).

To se navodi u Ukazu broj 622/2026 od 17. jula, koji je objavljen na zvaničnom sajtu Kancelarije predsednika Ukrajine. „Prvi zamenik šefa Službe bezbednosti Ukrajine Oleksandr Poklad imenuje se za vršioca dužnosti šefa Službe bezbednosti Ukrajine“, navodi se u dokumentu. Kako je ranije saopšteno, Poklad je do sada obavljao funkciju prvog zamenika šefa SBU. General-major Jevgen Hmara bio je vršilac dužnosti šefa Službe bezbednosti Ukrajine od 5. januara 2026.