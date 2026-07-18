Određen pritvor za osumnjičene za napad na dečake u parku kod Medicinske škole

Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana P.

J. i O. M. osumnjičenima za napad na dvojicu maloletnika kod Medicinske škole u Novom Sadu, saopštila je danas portparolka suda Sanja Ćetojević. Pritvor je određen nakon saslušanja osumnjičenih, a na predlog tužilaštva, zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu u sticaju sa krivičnim delom nasilničko ponašanje. Kako je ranije saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva Novi Sad, osumnjičeni su napali grupu mlađih lica koja se 15.