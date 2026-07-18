Desingerica priveden u Crnoj Gori! Prekršio Zakon o strancima u klubu u Sutomoru u kom je nastupao

Dragomir Despić Desingerica je priveden u Crnoj Gori zbog, kako se navodi, kršenja Zakona o strancima. "Policijski službenici Odelenja bezbednosti Bar su, u saradnji sa inspektorima za strance, sankcionisali tri lica iz Republike Srbije, među kojima je estradni umetnik Dragomir Despić Desingerica, zbog kršenja Zakona o strancima.

U noćnom klubu u kojem je Despić nastupao u Sutomoru, bilo je 11 maloletnika u konzumaciji alkohola, zbog čega su nadležne inspekcijske službe, uz ostale prekršaje, izrekle pravnom licu i odgovornim licima novčane kazne u iznosu od 11.200 evra", ističe se u saopštenju UP. Kako se navodi, barska policija je, naime, tokom noći, 18.07. 2026. godine u vremenskom periodu od 02.00 do 03.00 časova, izvršili kontrolu u ugostiteljskom objektu – jednom noćnom klubu u