"Gledali su kako me bije drvenim sandukom": Horor život glumice, dobila Oskara za ulogu majke, a njena je tukla do krvi

Juče je objavljena vest da nas je napustila glumica Brenda Friker, dobitnica Oskara za sporednu ulogu u filmu "Moje levo stopalo", ali i žena s golubovima koja malog Kevina Mekalistera uči životnim lekcijama.

Igrala je medicinsku sestru Megan Roč u BBC-jevoj "Hitnoj Pomoći" od 1986. godine, tumačila famoznu ženu iz Central Parka u filmu iz 1992. godine, a svoju poslednju ulogu odigrala je 2010. godine. Ono što malo ko zna, jeste bolna životna priča koju je svojevremeno podelila u biografiji "Umrla je mlada". Rođena u Dablinu, Friker je započela svoju glumačku karijeru ulogama na televiziji i u pozorištu, pre nego što se pojavila u sapunici "Coronation Street" 1977.