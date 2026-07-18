Jako nevreme pogodilo ove delove Srbije: Olujna zona se premešta ka Šumadiji i Beogradu (video)

Mondo pre 1 sat  |  Mihajlo Sfera
Jako nevreme pogodilo ove delove Srbije: Olujna zona se premešta ka Šumadiji i Beogradu (video)

Snažno nevreme praćeno obilnom kišom i jakim vetrom pogodilo je danas popodne Kokin Brod kod Nove Varoši, Zlatibor, a zahvatilo je i opštinu Arilje.

Kako se ističe u najnovijoj najavi RHMZ, objavljenoj nakon 19 časova, padavinska zona ima večeras tendenciju premeštanja na istok, ka Šumadiji i Pomoravlju. Jaka konvektivna oblačnost u narednih sat vremena će na području Šumadije, Aranđelovac sa okolinom, usloviti intenzivne pljuskove sa grmljavinom, pojavom grada i jakim i olujnim vetrom u zoni pljuskova. Tendencija daljeg premeštanja je na istok, navodi RHMZ. Nevreme praćeno jakom kišom i olujnim vetrom pogodilo
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