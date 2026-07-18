Rus (26) fizički napao policajce na graničnom prelazu: Bizaran incident u Crnoj Gori, nasilnik uhapšen

Hercegnovska policija uhapsila je juče A. D. B. (26), državljanina Rusije, zbog sumnje da je fizički napao policajca tokom vršenja dužnosti. "A. D. B. je, kako se sumnja, juče, 17.07.2026. godine, oko 16.30 časova, na Graničnom prelazu "Debeli brijeg", u prostorijama Stanice granične policije I Herceg Novi, fizički napao jednog policijskog službenika tako što mu je zadao udarac pesnicom u predelu glave, a odmah potom i udarac obema rukama u predelu grudi",