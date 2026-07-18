"Superćelije donose krupan grad u Srbiju": Nakon 40 stepeni stiže snažno nevreme, ovi delovi zemlje su na udaru

Prema vremenskoj prognozi za subotu 18. jul 2026. godine, biće svežije rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 17 do 22 stepena uz slabije lokalne pljuskove.

Maksimalna dnevna od 23 do 35 stepeni, dok se u toku popodneva očekuju u pojedinim predelima snažni pljuskovi sa grmljavonom praćeni olujnim udarima vetra Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje u toku prepodneva, dok se u toku popodneva razvija olujni sistem. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 36 stepeni. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće slabije i izolovane