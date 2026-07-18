Aktivirana eksplozivna naprava u dvorištu u Starčevu: Jedna osoba poginula, dve povređene

N1 Info pre 18 minuta  |  N1 Beograd
Aktivirana eksplozivna naprava u dvorištu u Starčevu: Jedna osoba poginula, dve povređene

U dvorištu porodične kuće u Starčevu sinoć je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave, pri čemu je jedna osoba izgubila život, dok su dve osobe zadobile povrede, navodi se u saopštenju MUP.

Povređeni su, navodi MUP, hitno prevezeni i hospitalizovani u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi. Policijski službenici su odmah obezbedili mesto događaja. Uviđaj je u toku i obavlja se u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Pančevu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih činjenica, tačnih okolnosti, kao i neposrednog uzroka koji je doveo do aktiviranja ove eksplozivne naprave.
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