Na današnji dan, 18. jul: Rođeni Robert Huk, Džon Glen, preminuo Nenad Stekić...

N1 Info pre 6 minuta  |  Beta
Na današnji dan, 18. jul: Rođeni Robert Huk, Džon Glen, preminuo Nenad Stekić...
Na današnji dan dogodilo se: 64. Dve trećine Rima izgorelo je u požaru. Car Neron optužio je hrišćane da su podmetnuli požar i prognao ih iz Rima. 1290. Kralj Edvard I proterao je Jevreje iz Engleske. 1536. Engleski parlament doneo je odluku o nepriznavanju papske vlasti u Engleskoj. Engleskom je tada vladao Henri VIII. 1610. Umro je italijanski slikar Mikelanđelo Merizi da Karavađo, koji je već u ranoj fazi prekinuo sa manirizmom i naturalističkim realizmom i
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