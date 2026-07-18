Na današnji dan, 18. jul: Rođeni Robert Huk, Džon Glen, preminuo Nenad Stekić...

Na današnji dan dogodilo se: 64. Dve trećine Rima izgorelo je u požaru. Car Neron optužio je hrišćane da su podmetnuli požar i prognao ih iz Rima. 1290. Kralj Edvard I proterao je Jevreje iz Engleske. 1536. Engleski parlament doneo je odluku o nepriznavanju papske vlasti u Engleskoj. Engleskom je tada vladao Henri VIII. 1610. Umro je italijanski slikar Mikelanđelo Merizi da Karavađo, koji je već u ranoj fazi prekinuo sa manirizmom i naturalističkim realizmom i