Novica Antić: „Praćenje i prisluškivanje kritičara vlasti dokaz da je pravni poredak u Srbiji zgažen“

Bivši predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić ocenio je danas da neovlašćeno tajno praćenje i snimanje političkih aktivista, studenata, javnih ličnosti i novinara koji kritikuju vlast ilustruje u kojoj meri su pravni poredak i Ustav u Srbiji zgaženi.

On je za dnevni list Danas kazao da je "tragično" što je takva praksa postala uobičajena u državi koja je članica Saveta Evrope i koja je potpisnica gotovo svih konvencija o ljudskim pravima. "Organizacije koje se bave monitoringom ljudskih prava trebalo bi ovim ozbiljno da se pozabave i da sačine detaljne izveštaje ka međunarodnim institucijama, koje bi na ovako grubo kršenje ljudskih prava građana Srbije morale da reaguju na adekvatan način", smatra Antić koji je