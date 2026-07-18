Pomoćnik direktora UKC Niš: Dečak povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori skinut sa respiratora

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Pomoćnik direktora UKC Niš: Dečak povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori skinut sa respiratora

Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj gori koji su juče prevezeni iz Tivta u stabilnom su stanju, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu.

Dečak, koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici, skinut je sa respiratora i sada je u svesnom stanju, rekao je dr Aleksandar Nikolić. Prema informacijama iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj gori koji su juče prevezeni iz Tivta u stabilnom su stanju, piše RTS. Stanje dečaka, koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici, bolje je. "Pacijent je skinut sa
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