Pomoćnik direktora UKC Niš: Dečak povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori skinut sa respiratora

Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj gori koji su juče prevezeni iz Tivta u stabilnom su stanju, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu.

Dečak, koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici, skinut je sa respiratora i sada je u svesnom stanju, rekao je dr Aleksandar Nikolić. Prema informacijama iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj gori koji su juče prevezeni iz Tivta u stabilnom su stanju, piše RTS. Stanje dečaka, koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici, bolje je. "Pacijent je skinut sa