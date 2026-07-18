Putevi Srbije: Radovi na petlji Ostružnica od 20. do 25. jula

N1 Info pre 3 sata  |  FoNet
Putevi Srbije: Radovi na petlji Ostružnica od 20. do 25. jula

Preduzeće „Putevi Srbije” najavilo je danas da će od 20. jula od 8 časova do 25. jula do 16 časova biti izvođeni radovi na rehabilitaciji kompletne petlje Ostružnica na državnom putu I A reda broj 1, zbog čega će doći do promene režima saobraćaja.

Tokom izvođenja radova, iz pravca Obrenovca u smeru ka Beogradu sa Savske magistrale biće zatvoreno uključenje na petlju Ostružnica. U delu rampe sa dve saobraćajne trake za saobraćaj će biti zatvorena desna, dok će se saobraćaj odvijati levom saobraćajnom trakom. Alternativni putni pravac za smer Beograd – Novi Sad se sprovodi prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji preko petlje Orlovača, navedeno je u saopštenju. Za pravac Obrenovac – Novi Sad alternativni
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