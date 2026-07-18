SRCE: Vučićev poziv na dijalog najprizemnija propaganda, za početak neka vrati Pionirski park

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
SRCE: Vučićev poziv na dijalog najprizemnija propaganda, za početak neka vrati Pionirski park
Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića na dijalog kao "najprizemniju propagandu" sa, prema njihovim rečima, jednim ciljem - da anestezira domaću javnost i lažno se predstavi pred međunarodnom zajednicom. "Posebno je cinično to što pokušava da se predstavi kao čuvar smenjivosti vlasti, osnovnog načela demokratije na kojem počiva i EU, kao da se ona ne podrazumeva za zemlju kandidata, dok istovremeno u praksi čini sve da
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