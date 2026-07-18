Eskalacija sukoba: Pogibija američkih vojnika u Jordanu, iranski udari i napadi na Gazu

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Eskalacija sukoba: Pogibija američkih vojnika u Jordanu, iranski udari i napadi na Gazu

CENTCOM potvrdio smrt vojnika u Jordanu, dok se nastavljaju regionalni sukobi i izraelske operacije u Gazi

Američka vojska potvrdila je pogibiju dva vojnika i nestanak jednog pripadnika nakon iranskog napada na bazu Muvafak Salti u Jordanu. Ovo su prve žrtve američkih snaga u sukobu od marta. SAD nastavljaju udare na iranske ciljeve, uključujući luku Bender Abas, radi degradacije vojnih kapaciteta. Slobodna Evropa Blic Beta BBC News Danas Radio 021 Radio 021 N1 Info Telegraf Newsmax Balkans Večernje novosti

Iranska Revolucionarna garda izvestila je o eksplozijama na dva tankera u Ormuskom moreuzu, proglasivši ga zatvorenim. Teheran je nastavio raketne napade na baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu, oštetivši infrastrukturu, uključujući postrojenja za vodu, aerodrome i naftni sektor, uz više povređenih vatrogasaca i radnika. Teheran je zvanično saopštio da odustaje od memoranduma o razumevanju sa SAD, dok Rusija i UAE pozivaju na prekid vatre. NIN RTS RTV Politika Večernje novosti Beta Radio sto plus Pravo u centar Serbian News Media N1 Info

Izraelska vojska izvela je napade na Pojas Gaze, pri čemu je poginulo najmanje devet Palestinaca, uključujući troje dece. IDF navodi da je ciljala pripadnike Hamasa. Politika

Predsednik Libana Džozef Aun otputovao je u zvaničnu posetu Vašingtonu na poziv Donalda Trampa. Razgovori će obuhvatiti bilateralnu saradnju i pitanje povlačenja Izraela iz libanskih teritorija. Politika Blic

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