Eskalacija sukoba SAD i Irana i diplomatska inicijativa Libana

Naslovi.ai pre 0 minuta
Eskalacija sukoba SAD i Irana i diplomatska inicijativa Libana

Dok se nastavljaju vojni udari i blokada Ormuskog moreuza, predsednik Libana putuje u Vašington na razgovore

Američki napadi na Iran proširili su se na centralne i južne delove zemlje, uz potvrđene žrtve u Hormuzganu. SAD nastavljaju degradaciju iranskih vojnih kapaciteta nakon prekida primirja. Slobodna Evropa Blic Beta BBC News Danas Radio 021 Južne vesti

Iranska Revolucionarna garda izvestila je o eksplozijama na dva tankera u Ormuskom moreuzu, proglasivši ga zatvorenim. Teheran je nastavio raketne napade na baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu, oštetivši civilnu i naftnu infrastrukturu uz više povređenih, dok SAD negiraju tvrdnje o miniranju moreuza. NIN RTS RTV

Predsednik Libana Džozef Aun otputovao je u zvaničnu posetu Vašingtonu na poziv Donalda Trampa, nakon održanih razgovora u Italiji. Očekuje se da će samit biti fokusiran na regionalnu stabilnost. Politika

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Eskalacija sukoba SAD i Irana i diplomatska inicijativa Libana

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