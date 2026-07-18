Eskalacija sukoba: Sedma noć napada SAD na Iran i iranski odgovori u regionu

Naslovi.ai pre 6 minuta
Eskalacija sukoba: Sedma noć napada SAD na Iran i iranski odgovori u regionu

Američka vojska intenzivirala udare nakon prekida primirja, dok Iran gađa ciljeve u zemljama Zaliva i Jordanu

Sjedinjene Američke Države izvele su sedmu noć uzastopnih napada na iransku vojnu infrastrukturu, nakon što je predsednik Donald Tramp proglasio kraj privremenog primirja. Američka Centralna komanda potvrdila je udare na skladišta oružja i logističke centre. Beta N1 Info Danas Nova

Iranska Revolucionarna garda odgovorila je napadima na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Dok Teheran tvrdi da je uništio ključne objekte, SAD negiraju pojedine izveštaje o šteti. Međunarodna zajednica poziva na hitan prekid neprijateljstava. RTS RTV Politika

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Sedma noć američkih napada na Iran, Teheran tvrdi da su eksplodirali tankeri kod Ormuskog moreuza

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