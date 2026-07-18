Intenziviranje sukoba: SAD proširuju udare na Iran, Iran blokira Ormuski moreuz

Naslovi.ai pre 48 minuta
Intenziviranje sukoba: SAD proširuju udare na Iran, Iran blokira Ormuski moreuz

Američka vojska gađa ciljeve širom Irana, dok Teheran odgovara raketiranjem saveznika i zatvaranjem ključnog pomorskog puta

Američki napadi na Iran proširili su se na centralne i južne delove zemlje, uz potvrđene žrtve u Hormuzganu. SAD nastavljaju degradaciju iranskih vojnih kapaciteta nakon prekida primirja. Slobodna Evropa Blic Beta

Iranska Revolucionarna garda izvestila je o eksplozijama na dva tankera u Ormuskom moreuzu, proglasivši ga zatvorenim. Teheran je nastavio raketne napade na baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu, izazivajući uzbune u regionu, dok SAD negiraju tvrdnje o miniranju moreuza. NIN RTS RTV

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